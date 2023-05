WindTre, la promozione è ghiotta, tanti giga vi aspettano

Una delle promozioni WindTre più interessanti del periodo si staglia letteralmente all’orizzonte, gli utenti sono liberi di accedere a sconti speciali dal risparmio praticamente assicurato, con anche la possibilità di avere libero accesso al miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Attivare la promozione sul proprio smartphone è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché a tutti gli effetti sarà possibile accedervi in ogni negozio in Italia, a patto che comunque sia stato ricevuto l’SMS di attivazione sul numero di telefono di proprietà, in caso contrario la promo non potrà in nessun modo essere richiesta dal pubblico.

WindTre, nuovi sconti speciali con tantissimi prezzi bassi

La Go 150 Top+ di WindTre è una promozione assolutamente inaspettata, rappresenta la perfetta soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui volessero poter godere di ben 150 giga di traffico dati al mese, ed allo stesso tempo spendere soli 5,99 euro al mese. Avete capito bene, la soluzione corrente non presenta vincoli di alcun tipo, il pagamento è possibile tramite il credito residuo, con cadenza ogni 31 giorni.

All’interno della promozione si trovano tantissimi contenuti di livello elencato, come ad esempio illimitati minuti, 150 giga di navigazione in 4G+ (non in 5G), oppure anche semplicemente 200 SMS da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri in Italia. Se interessati, sottolineiamo che potrebbe venire proposta la variante easy pay, che prevede il pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario.