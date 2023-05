Whatsapp, gli utenti Beta possono già iniziare a degustare le novità imminenti

Il trasferimento delle chat di WhatsApp tra smartphone è già possibile da tempo, sia tra dispositivi Android sia tra Android e iOS. Tuttavia, è necessario eseguire un backup su Google Drive per i dispositivi Android, mentre per il passaggio ad iOS si utilizza l’app Passa a iOS.

WhatsApp starebbe sviluppando un metodo più semplice e rapido per trasferire la cronologia delle chat senza dover effettuare il backup su Google Drive. Questa funzionalità è in sviluppo da diversi mesi e le prime tracce sono state individuate nella versione beta 2.23.1.25 di WhatsApp per Android.

Nella versione beta 2.23.9.19, la funzione di trasferimento delle chat è stata attivata per alcuni beta tester. Per utilizzarla, si accede alle opzioni delle chat nelle impostazioni dell’app e si seleziona “Chat Transfer“. Successivamente, si scansiona un codice QR da un altro dispositivo Android per avviare il processo di migrazione. Questa funzione risulta più semplice e immediata rispetto al backup su Google Drive, che può richiedere molto tempo, specialmente se la cronologia delle chat è ampia o se la connessione internet è lenta.

Attualmente, la funzione di trasferimento tramite codice QR è disponibile solo per dispositivi Android e non si sa se sarà estesa anche ad iOS. È ancora in fase beta e non accessibile a tutti gli utenti, anche installando la versione 2.23.9.19 disponibile su Google Play. WhatsApp rilascia spesso nuove funzionalità in modo graduale per permettere ai beta tester di provarle. Solo dopo aver completato lo sviluppo, la funzione viene resa pubblica. Questo approccio consente alla piattaforma di identificare e correggere eventuali bug. Tuttavia, non è escluso che la funzione possa essere accantonata se i risultati ottenuti non dovessero essere soddisfacenti.