Vodafone e Iliad, nuovo accordo in vista per il mercato europeo e italiano?

Vodafone e Iliad, nuova collaborazione in vista? Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte, ma per adesso le informazioni sono da prendere con le pinze

Iliad ha ripreso a parlare con Vodafone per un potenziale accordo in Europa, hanno detto persone a conoscenza della questione.

Una transazione che coinvolge il business italiano di Vodafone è uno dei tanti possibili scenari in discussione, secondo le persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché le informazioni sono private. Le due società hanno ripreso le discussioni dopo che Niel ha acquisito una partecipazione del 2,5% nel gigante delle telecomunicazioni del Regno Unito a settembre.

La società francese ha anche studiato le attività di Vodafone in altre parti d’Europa, hanno detto le fonti citate. Le azioni Vodafone sono aumentate del 3,3% alla chiusura di mercoledì a Londra, segnando il più grande guadagno giornaliero in più di due mesi e dando alla società un valore di mercato di circa 32 miliardi.

Iliad non ha ancora deciso quale dei numerosi potenziali accordi perseguirà alla fine e nessuna transazione è imminente. Nel frattempo, Vodafone potrebbe attendere un amministratore delegato permanente prima di finalizzare qualsiasi accordo.

I rappresentanti di Vodafone e Iliad hanno rifiutato di commentare.

Una questione molto tesa

Lo scorso anno Vodafone ha rifiutato un’offerta da 11,25 miliardi di euro per la sua società italiana da parte di un consorzio sostenuto da Iliad, affermando che l’offerta non era nell’interesse degli azionisti. Iliad è entrata nel mercato italiano della telefonia mobile nel 2018 come uno sfidante agguerrito, scatenando una guerra dei prezzi che ha portato a profit warning da parte dell’ex monopolio Telecom.

Niel in seguito ha acquistato una partecipazione nella stessa Vodafone, affermando di sostenere l’intenzione del vettore di fondersi con rivali in mercati come il Regno Unito e l’Italia, oltre a separare le risorse infrastrutturali come torri e reti in fibra ottica.

Vodafone, il cui prezzo delle azioni è in costante calo da anni, è sotto pressione per vendere asset e placare gli azionisti. Iliad e altri due investitori: Liberty Global Plc e Emirates Telecommunications Group, controllano insieme oltre il 20% della società.

Sebbene questi azionisti abbiano per lo più citato ragioni finanziarie per i loro investimenti, diverse persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che la posta in gioco li metterebbe in una buona posizione per scegliere eventuali disinvestimenti provenienti da Vodafone.