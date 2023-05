Truffa delle vacanze, le cose che dovresti sapere prima di prenotare

Prenotare una vacanza online richiede attenzione e accurate verifiche per evitare truffe. Noi di Tecnoandroid teniamo alla vostra sicurezza, e così abbiamo deciso di confidarvi alcuni consigli su come riconoscere la truffa delle vacanze online, durante la prenotazione di viaggi.

Truffa delle vacanze: come riconoscere la frode prima che sia troppo tardi

Innanzitutto, è fondamentale prestare attenzione all’autenticità del sito web consultato. Molte proposte di viaggio inviate via e-mail sono truffe, a meno che non provengano da siti ufficiali. Per verificare l’autenticità di un sito, è necessario controllare il dominio e assicurarsi che non vi siano piccole differenze rispetto a quello del tour operator o dell’albergo famoso. Soprattutto quando si naviga da un cellulare, è importante infatti controllare attentamente l’URL, poiché alcune differenze potrebbero non essere evidenti. Si consiglia di muovere le freccette per controllare che sia corretto e non un tentativo di truffa.

Un altro modo per evitare i siti clonati è utilizzare le applicazioni ufficiali dei siti, assicurandosi di averle scaricate dagli store ufficiali per evitare truffe e virus. Scegliere sempre siti e applicazioni ufficiali e noti è un buon punto di partenza per una vacanza sicura. Una volta deciso il viaggio, è importante mantenere tutta la transazione e il pagamento all’interno del sito ufficiale. Se viene richiesto di spostare la transazione, prestare molta attenzione, poiché potrebbe essere un segnale di truffa.

Per quanto riguarda i pagamenti, consigliamo l’uso di sistemi sicuri come le carte di credito, che offrono controlli, e possibilmente sistemi intermedi come PayPal, che tutela l’acquirente e prevede un rimborso in caso di necessità. È meglio evitare bonifici bancari, poiché potrebbero nascondere truffe.

Infine, per maggiore sicurezza, si può verificare la partita IVA del sito, se non è molto conosciuto. È obbligatorio pubblicare il numero della partita IVA in fondo alla pagina del sito web, e si può controllare se corrisponde a quella società. Inoltre, è possibile verificare la policy privacy, anch’essa obbligatoria, per assicurarsi che corrisponda a quanto indicato nel sito.