Smartphone con più possibilità, compra su Amazon l’accessorio da 3€

Basta acquistare un adattatore per dare al proprio smartphone molte più possibilità, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento dati

Un adattatore, in vendita su Amazon, da collegare alla porta del vostro smartphone. Un dispositivo del genere non può fare altro che aumentare le potenzialità del vostro telefono. Infatti basta collegarlo alla porta USB, che dovrà essere per forza di cose una “C”, per ospitare una qualsiasi pen drive.

Amazon offre un adattatore per smartphone a poco più di 3€, ecco come funziona

Potrete contare su un trasferimento di file molto rapido e soprattutto intuitivo. L’adattatore permette infatti di collegare la chiavetta USB o anche un hard disk esterno allo smartphone. Questo permetterà quindi il trasferimento di foto, video, documenti e qualsiasi altro file in maniera veloce e facile senza usare il computer.

Se avete invece bisogno di lavorare su un documento o una presentazione direttamente sul vostro smartphone, potrete collegare anche un mouse o magari una tastiera esterna. In questo modo potrete utilizzare il vostro telefono come se fosse un vero computer.

Ricordiamo poi che potrete collegare anche delle schede micro SD ed SD al vostro smartphone, proprio come se fosse anche in questo caso un PC. Ovviamente non finisce qui, visto che potrete avere l’opportunità di collegare qualsiasi tipo di periferica esterna. Stiamo parlando infatti di stampanti e altri dispositivi come quelli che avete in giro per casa.

Grazie all’ulteriore sconto del 10%, questo nuovo adattatore è disponibile su Amazon ad un prezzo di 3,59€. Per poterlo acquistare adesso, dovrete solo aggiungerlo al carrello. Ovviamente ci saranno anche 30 giorni di reso per restituirlo qualora qualcosa non dovesse funzionare.