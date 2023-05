Netflix: a Maggio non potete perdervi questi tre gioielli dello streaming

Maggio 2023 porta numerose novità su Netflix, tra serie TV, film e reality show. La regina Calotta (4 maggio) e Regina Cleopatra (10 maggio) sono due delle serie in arrivo, seguite da Yakitori (18 maggio) e Fubar (25 maggio). Tra i film, troveremo poi The Suicide Squad – Missione Suicida (5 maggio), The Mother (12 maggio) e Mixed by Erry (31 maggio). Per ora soffermiamoci sulle nuove uscite dei primi giorni del mese.

Netflix: alcune delle novità in arrivo nel mese di Maggio

Love Village

Love Village, un reality giapponese per coppie, debutta il 2 maggio. Single in cerca d’amore si trasferiscono in una casa di montagna per scoprire se scoccherà la scintilla in un paesaggio tranquillo e idilliaco.

Il Sarto

Il Sarto, una serie TV in arrivo il 2 maggio, racconta la storia di Peyami, un giovane sarto che eredita il talento e l’attività di successo dal nonno. La sua vita si intreccia con quella di Esvet, che fugge da una relazione violenta.

Jewish Matchmaking

Il 3 maggio invece arriva Jewish Matchmaking, un reality in cui single ebrei dagli Stati Uniti e Israele si affidano a un’esperta intermediaria matrimoniale della loro comunità. La serie esplora la pratica tradizionale degli shidduchim nella società contemporanea.

Sanctuary

Sanctuary, in arrivo il 4 maggio, è una serie TV sul mondo del sumo professionistico. La trama segue un giovane teppista che diventa apprendista sumo e si scontra con un lottatore muto che nasconde un segreto. La serie offre uno sguardo crudo nel sottobosco del sumo, un mondo di ambizioni, denaro, donne, fama e potere, oltre a esplorare la storia millenaria della cultura tradizionale giapponese e delle cerimonie religiose legate a questo sport.