Kit di 2 chiavette USB da 128GB a meno di 20€, prezzo ottimo su Amazon

Amazon è sempre pronta a ridurre al massimo la spesa che gli utenti italiani devono necessariamente sostenere nel momento in cui dovessero scegliere di acquistare un prodotto di elettronica, e non solo. Arriva proprio in questi giorni la soluzione ideale che permette di avere un kit di 2 pezzi di chiavette USB al giusto prezzo, poiché basteranno meno di 20 euro per l’acquisto.

Chiavette USB in offerta, la super promo su Amazon

Una super promozione è stata attivata da Amazon per avvicinare ulteriormente gli utenti all’acquisto, le 2 chiavette USB in offerta hanno un costo veramente ridotto, infatti possono essere acquistate solamente a 19 euro, mantenendo comunque discrete prestazioni (LINK AMAZON).

Osservando da vicino le specifiche tecniche dei prodotti, notiamo avere una capienza da ben 128GB, sono realizzate in plastica, estremamente sottili, con una area posteriore che le rende agganciabili a qualsiasi superficie. Sono perfettamente compatibili con qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows che MacOS, raggiungendo buone velocità di lettura/scrittura. Il loro punto di forza sono chiaramente le dimensioni, poiché raggiungono a tutti gli effetti 12 x 39,5 x 4,5 millimetri di spessore, possono stare tranquillamente nel palmo di una mano.

L’offerta descritta nell’articolo è comprensiva di due unità, in vendita al prezzo di 19 euro, con spedizione gestita direttamente da Amazon e consegna molto rapida, bastano infatti pochissimi giorni per averle presso la vostra abitazione.