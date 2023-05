iQOO Neo 8 Pro: scopriamo i segreti del nuovo flagship cinese

iQOO è pronta a presentare due nuovi modelli di smartphone, il Neo 8 e il Neo 8 Pro. Entrambi i modelli saranno caratterizzati da funzionalità avanzate come la ricarica rapida a 120W e il chipset Dimensity 9200+.

Il brand cinese iQOO si sta preparando al debutto di due nuovi smartphone, il Neo 8 e il Neo 8 Pro. Entrambi i device sono attesi entro la fine di maggio sul mercato asiatico e saranno caratterizzati, rispettivamente, dai numeri di modello V2301A e V2302A.

Proprio questi codici alfanumerici hanno permesso di scoprire maggiori dettagli in merito ai due dispositivi di iQOO. I due dispositivi potranno contare sulla tecnologia di ricarica rapida proprietaria con supporto ai 120W.

Questo significa che sarà possibile caricare completamente i due device in pochi minuti. Si tratta di una feature che farà felici gli utenti in quanto, con appena alcuni minuti di carica sarà possibile ottenere ore e ore di autonomia senza correre il rischiare di ritrovarsi lo smartphone totalmente spento ed inutilizzabile.

In particolare, un nuovo report indica che il Neo 8 Pro ha ottenuto le certificazioni dall’ente Cinese 3C e che quindi è pronto per il lancio ufficiale. Entrando maggiormente nello specifico, il device sarà caratterizzato da una batteria da 5.000mAh. Inoltre, nella confezione di vendita sarà presente anche un caricatore da 120W per sfruttare appieno la nuova tecnologia.

Le differenze tra Neo 8 e Neo 8 Pro saranno piuttosto marcate, con il secondo che si preannuncia un vero e proprio flagship. Stando a quanto emerso fino ad ora, la variante Pro sarà caratterizzata da un display AMOLED da 6.78 pollici con una risoluzione di 1.5K e refresh rate a 120Hz.

Il cuore del device sarà il SoC Dimensity 9200+, la nuova soluzione top di gamma di MediaTek. Inoltre, il flagship di iQOO sarà il primo device al mondo ad utilizzare questo chipset che promette miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Non mancheranno 16GB di RAMLPDDR5x e 512 GB di archiviazione UFS 4.0.

Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo una fotocamera frontale da 16 megapixel. Al posteriore, invece, l’ottica principale sarà una Sony IMX866V da 50 megapixel con supporto OIS per una migliore stabilizzazione dell’immagine. Il sistema operativo sarà basato su Android 13 con tutte le personalizzazioni proprietarie.