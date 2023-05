Fastweb Mobile shock, oggi offerta da 100 giga in 5G a 7 euro

Una nuova promozione di Fastweb Mobile sta letteralmente spopolando sul web, una soluzione di assoluto rispetto che vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore dei consumatori nazionali, senza imporre limitazioni di alcun tipo.

In netto contrasto con la 130 giga di Kena Mobile, l’offerta corrente di Fastweb Mobile può essere attivata da qualsiasi utente sul territorio nazionale, anche senza portabilità del numero originario. Se attivata tramite il sito ufficiale, la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi completamente gratuita, così da facilitare al massimo la vita di tutti coloro che non possono recarsi in negozio, e vogliono cercare di risparmiare.

Fastweb Mobile, nuove occasioni per tutti

Una delle migliori specifiche che riguardano la promo in oggetto, è la possibile navigazione in 5G; al contrario di quanto troviamo presso gli altri operatori telefonici virtuali, in questo caso l’utente potrà a tutti gli effetti godere della migliore velocità, senza costi aggiuntivi.

Il prezzo fisso da versare, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, è di 7,95 euro, con la possibilità comunque di accedere ad un bundle di tutto rispetto, composto generalmente da 100 giga di traffico dati al mese, ed anche minuti illimitati che potranno essere utilizzati senza problemi verso tutti.

Non sono previsti vincoli contrattuali, l’utente può decidere di abbandonare Fastweb Mobile in un qualsiasi momento, senza spendere nemmeno un centesimo, ed in parallelo non è obbligatorio effettuare il pagamento tramite carta di credito o conto corrente.