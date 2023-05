Ecco come fare per poter accedere in contemporanea su più dispositivi con lo stesso account su Whatsapp in pochi minuti

Whatsapp sta finalmente aggiungendo una delle sue funzionalità più ricercate: presto gli utenti saranno in grado di accedere allo stesso account su più telefoni.

In precedenza, se avevi effettuato l’accesso su un telefono e volevi accedere da un nuovo dispositivo, saresti stato disconnesso. La soluzione alternativa era utilizzare WhatsApp Web su un browser per non essere disconnesso nell’app mobile, ma l’esperienza era scadente.

Ora, per fortuna, Meta ha annunciato che l’app supporterà l’accesso su più smartphone. Soprattutto, potrai comunque beneficiare della crittografia end-to-end sui messaggi privati anche se attivi la nuova funzione multi-dispositivo e sarai in grado di condividere il tuo account su telefoni Android e iOS.

Ci sono molti motivi per cui potresti voler accedere all’app su più smartphone. Le aziende che la utilizzano per comunicare con i clienti potrebbero voler consentire a più persone di accedere all’account su diversi dispositivi.

Questo aggiornamento dovrebbe arrivare presto, e Meta afferma che dovrebbe essere distribuito a tutti nelle prossime settimane.

Come funziona

Per sfruttare la nuova funzionalità dovrai configurare WhatsApp su uno smartphone, quindi scaricare l’app su un secondo dispositivo. Quando apri l’app e avvii la procedura di configurazione, invece di inserire il tuo numero di telefono e altri dettagli, devi toccare “Collega ad account esistente“.

Questo genererà un codice QR. Sul tuo dispositivo originale, apri le impostazioni di WhatsApp e vai all’opzione “Collega un dispositivo“. Scansiona il codice QR e ora dovresti aver effettuato l’accesso su entrambi i telefoni.

L’unica cosa da notare è che il telefono a cui hai effettuato l’accesso per la prima volta sarà considerato il tuo dispositivo principale. Non avrai bisogno di tenerlo acceso, né di tenerlo vicino agli altri tuoi dispositivi perché ricevano messaggi, come nel caso di uno smartwatch, ma almeno una volta ogni 14 giorni dovrai rifare la procedura per sicurezza.