Diesel vs Benzina e Gas, ecco cosa scegliere per risparmiare e fare più kilometri

Una differenza minima, ma che può fare molto per chi cerca di risparmiare sul prezzo del carburante come la benzina e il diesel

Il diesel è meglio del gas e della benzina? I veicoli diesel all’inizio erano popolari nelle aree rurali dove non c’era accesso alla benzina senza piombo. Ma ora, con le preoccupazioni per il cambiamento climatico e la qualità dell’aria, più persone sono interessate a conoscere le auto diesel.

Molti potrebbero chiedersi se un motore diesel sia davvero così dannoso per l’ambiente come dicono tutti. In questo articolo, daremo un’occhiata ai pro e ai contro della guida di un’auto diesel.

Il diesel è un tipo di carburante utilizzato nei motori a combustione. È simile al super, ma ha una maggiore densità energetica e produce più potenza della benzina. Il diesel è anche meno infiammabile della benzina, il che lo rende più sicuro da usare nei motori ad alta pressione.

I motori diesel sono più efficienti dei motori a benzina e producono meno emissioni. Tuttavia, richiedono un’attenzione particolare quando vengono avviati a basse temperature, poiché il carburante può gelificare e intasare il motore. Il diesel è anche più costoso della benzina, quindi non è sempre la scelta migliore per i consumatori.

I motori diesel sono simili ai motori a benzina in quanto utilizzano un motore a combustione interna a pistoni per convertire l’energia chimica in energia meccanica. Tuttavia, il diesel differisce dalla benzina in diversi modi. In particolare, il gasolio viene iniettato direttamente nel cilindro anziché essere aspirato da un carburatore.

Mentre un motore a benzina utilizza una candela per accendere la miscela aria-carburante, un diesel fa affidamento sul calore della compressione per svolgere il lavoro. Quando l’aria viene compressa, si riscalda. L’iniezione del gasolio quando l’aria è più calda ne provoca la combustione spontanea senza necessità di accensione.

Il diesel è la risposta?

Inoltre è un tipo di carburante derivato dal petrolio greggio. La benzina, d’altra parte, è un prodotto petrolifero che viene raffinato dallo stesso petrolio greggio. Il diesel viene tipicamente utilizzato nei veicoli pesanti come camion e autobus, mentre la benzina viene utilizzata nelle autovetture.

Ci sono molte differenze chiave tra diesel e benzina. Il diesel è meno infiammabile della benzina, quindi ha una temperatura di accensione più alta. Ciò significa che i motori diesel possono surriscaldarsi rispetto ai motori a benzina senza il rischio di detonazione del motore (un rumore di detonazione che si verifica quando la miscela aria-carburante nei cilindri esplode prematuramente).

Il diesel è anche più denso di energia della benzina, quindi contiene più energia potenziale per gallone. Ciò significa che i motori diesel sono più efficienti dei motori a benzina e possono produrre più potenza.