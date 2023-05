Aspirapolvere, torcia e powerbank, articolo 3in1 imperdibile su Amazon

Un articolo 3in1 è davvero imperdibile in questi giorni su Amazon, un prodotto che nasconde al proprio interno una versatilità incredibile, da far letteralmente invidia ai tantissimi altri dispositivi che gli utenti possono effettivamente trovare in rete, grazie al suo essere aspirapolvere, powerbank e torcia, tutto in contemporanea.

Aspirapolvere, torcia e powerbank, il prodotto da acquistare subito

Il prodotto lo definiamo da acquistare subito perché è davvero molto versatile, ed allo stesso tempo richiede il versamento di una cifra tutt’altro che elevata. Lo diciamo subito, per il suo acquisto sarà necessario pagare solamente 26,99 euro, sfruttando la promozione che vede ridurre la spesa finale del 21%, con partenza da 33,99 euro (LINK ACQUISTO).

Il funzionamento è semplificato, infatti è in pratica composto da varie parti che si incastrano tra loro, e possono essere riutilizzate a piacimento. La funzione principale è quella di aspirapolvere portatile senza fili, basterà collegare nella parte alta il powerbank da 4000mAh (incluso in confezione), per poterlo utilizzare dove si vuole; quest’ultimo componente permette l’introduzione della seconda funzione, ovvero di ricarica di altri dispositivi, anche se dalla capacità obiettivamente ridotta. In ultimo parliamo della torcia, è presente un singolo LED, senza batteria integrata, che potrà essere collegato fisicamente all’aspirapolvere, al powerbank o alimentato da altri dispositivi di cui siete effettivamente in possesso. Il suo prezzo è incredibilmente basso, in confronto alle tante funzionalità offerte.