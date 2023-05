4G, una falla può mettere a rischio i dati degli utenti

La falla legata al 4G è una problematica che affonda le proprie radici nel passato, e può causare non pochi problemi a tutti quegli utenti che ogni giorno si ritrovano ad utilizzare tale connessione per entrare nella rete telefonica, godendo di tutti i contenuti che internet è in grado di offrire.

Il bug è stato ormai scoperto tanti anni fa, per questo motivo non è più da ritenersi una novità, ed allo stesso tempo è praticamente impossibile riuscire a risolverlo, proprio perché non esiste fisicamente una soluzione. Bisogna ammettere che il furto di dati sensibili sia effettivamente reale, anche se comunque i malviventi devono essere necessariamente in possesso di strumentazioni molto specifiche e costose.

A questo link trovate le nuove offerte Amazon in esclusiva assoluta, con i codici sconto e tutti i nuovi coupon in esclusiva.

Falla 4G, come funziona?

Il funzionamento è decisamente più semplice di quanto potreste immaginare, infatti il malvivente andrebbe a creare una sorta di ponte, o antenna fittizia, tra il vostro smartphone e l’antenna effettiva dell’operatore telefonico. In questo modo sarebbe in grado di carpire tutti i dati sensibili e le informazioni che andate a trasmettere, captando ad esempio le password, le coordinate bancarie e similari.

Come vi dicevamo il problema è reale, e nessun operatore telefonico può porvi rimedio in alcun modo. L’unica cosa che vi possiamo consigliare è di prestare sempre la massima attenzione ad eventuali differenze relativamente al vostro smartphone, solo in questo modo potrete essere sicuri che tutto vada per il verso giusto, se doveste vedere banner pubblicitari, o applicazioni che non avete installato, iniziate a preoccuparvi.