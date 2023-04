WindTre, offerta unica e speciale, tanti giga al giusto prezzo

WindTre ha recentemente rinnovato una delle migliori campagne promozionali del periodo, con la quale riuscire a spendere poco, ed avere ugualmente libero accesso ad una infinità di contenuti, anche ad alta velocità, accedendo in tranquillità alla rete telefonica dell’azienda.

Non dimenticatevi, tuttavia, che la maggior parte delle migliori promozioni degli operatori tradizionali, sono legate ad un vincolo fondamentale, riguardante la provenienza del consumatore finale. In altre parole, il cliente deve necessariamente trovarsi in condizione d’uscita da una realtà specifica, in caso contrario non potrà richiedere la promo.

WindTre, quanti sconti assurdi e che prezzi bassi

Nell’immenso panorama delle offerte winback attualmente disponibili sul mercato italiano, spicca la Go 150 Top+ di WindTre, una promozione che vuole assolutamente distinguersi da tutte le altre, mettendo sul piatto un prezzo economico, pari a soli 5,99 euro al mese, ma anche tantissimi contenuti.

L’attivazione, dato il suo essere SMS winback, è possibile previa ricezione del messaggio informativo sul numero di telefono del quale effettuare la portabilità. I costi iniziali da sostenere sono praticamente azzerati, infatti non è previsto un esborso nemmeno per la SIM stessa. All’interno, ad ogni modo, si possono trovare 200 SMS da utilizzare verso tutti, illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri, per finire con 150 giga di traffico dati al mese (navigazione in 4G).

Il pagamento avverrà tramite credito residuo, ma ricordiamo essere disponibile anche la variante Easy Pay, che prevede il versamento del canone tramite conto corrente bancario.