Vodafone, 100 giga al mese ad un prezzo davvero folle

Tanti utenti vorrebbero poter avere una promo Vodafone da 100 giga al mese, fortunatamente in questi giorni è possibile, a patto che comunque si sia in possesso dei giusti requisiti per effettuare il cambio operatore telefonico.

Come nella maggior parte delle promo legate ai migliori operatori telefonici in Italia, anche in questo caso l’attivazione è possibile solamente in determinate condizioni, che corrispondono prima di tutto alla provenienza da una specifica realtà, come l’uscita da Iliad o da uno dei tanti MVNO presenti sul territorio nazionale.

Vodafone, tutti i migliori prezzi del momento

La promozione da battere di casa Vodafone non cambia nell’Aprile 2023, resta infatti la classica Vodafone Silver, una soluzione tanto economica quanto richiesta dal pubblico, se considerate appunto che oggi può essere acquistata con un esborso fisso mensile di soli 7,99 euro, e pagamento immediato/automatico tramite il credito residuo.

La soluzione in oggetto prevede un bundle di assoluto rispetto, se considerate che comunque parliamo di 100 giga di navigazione internet al mese, con velocità 4G, con anche illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque si desideri. Dall’altro lato troviamo tantissimi contenuti che possono essere tranquillamente spesi verso i paesi del mondo, con differenze minime, e minuti che possono arrivare anche 1000 al mese.

La promozione non presenta vincoli contrattuali di durata può quindi essere richiesto il recesso quando si vuole, ed oltretutto il cliente non dovrà pagare alcuna penale per il cambio operatore telefonico.