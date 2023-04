Una sfida virale su TikTok che mostra come rubare facilmente delle auto con un cavo USB

Un allarme rivolto a tutti i proprietari di alcuni modelli Hyundai e Kia: stanno aumentando a dismisura i furti d’auto a causa di un video andato virale su TikTok che mostra come si usa un cavo USB per rubare alcuni modelli di questi veicoli.

I ladri hanno preso di mira i modelli KIA dal 2011 al 2021 e i modelli Hyundai dal 2015 al 2021 a causa di una “vulnerabilità” che consente loro di rimuovere la copertura del piantone dello sterzo, quindi utilizzare un cavo USB per rubare l’auto. Possono rilasciare rapidamente il blocco delle ruote, quindi utilizzare il cavo USB per aggirare il sistema e partire.

Se la tua Hyundai o KIA cade negli anni sopra menzionati e non ha un pulsante di avviamento invece che la chiave, sarà facile da rubare. Perché sta succedendo? Bene, questi modelli non includono un dispositivo antifurto installato in fabbrica chiamato immobilizzatore. In molte auto moderne, gli immobilizzatori utilizzano un chip transponder per autenticare una chiave rispetto all’ECU di un veicolo.

A peggiorare le cose, questa è una tendenza sui social media. I cosiddetti “KIA Boyz” rubano auto e pubblicano video su YouTube, e c’è persino una tendenza su TikTok.

Notizie importanti da Hyundai

Il problema è iniziato nel 2021, ma ora si sta diffondendo in più regioni e sta guadagnando popolarità grazie ai social media. Diversi adolescenti sono stati recentemente arrestati e accusati di furto d’auto, e sono loro che hanno affermato di aver rubato il veicolo dopo aver visto il trucco online.

In ogni caso Hyundai ha annunciato un aggiornamento per l’antifurto gratuito per i proprietari delle auto coinvolte. Ciò include anche allarmi più lunghi e una chiave fisica anche sui veicoli con avviamento senza chiave. Altri modelli riceveranno aggiornamenti in futuro.