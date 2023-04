Spusu 70, offerta shock a meno di 6 euro

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’offerta mobile davvero conveniente, sono al momento disponibili svariate proposte del noto operatore telefonico virtuale Spusu. In particolare, anche per il mese di maggio 2023 l’operatore continuerà a proporre l’attivazione della super offerta low cost denominata Spusu 70.

Spusu 70, anche a maggio disponibile la super offerta low cost di Spusu

Anche per il mese di maggio 2023 il noto operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di continuare a proporre una delle sue offerte low cost. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata Spusu 70. Quest’ultima ha infatti un costo molto ridotto di appena 5,98 euro al mese. Si tratta di un prezzo decisamente molto basso per un’offerta di questo tipo.

Nonostante questo, con l’offerta in questione dell’operatore virtuale Spusu gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 70 GB di traffico dati e non solo. Gli utenti che attiveranno l’offerta potranno anche utilizzare ogni mese 2000 minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e dell’Unione Europea e 500 SMS.l verso tutti i numeri.

Si tratta quindi di un’ottima proposta per tutti coloro che vogliono risparmiare ma vogliono allo stesso tempo tanto. L’offerta mobile Spusu 70 è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale ma anche da tutti coloro che sono già clienti. È previsto un costo iniziale per la scheda SIM di 9,90 euro, mentre non è previsto alcun costo di attivazione. Ricordiamo che Spusu si poggia sulla rete WindTre fino al 4G+ e con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.