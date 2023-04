Smartband economica con due cinturini gratis, solo oggi sconto del 52%

Una smartband in super promozione vi attende su Amazon, costa il 52% in meno ed ha due cinturini completamente gratis.

Solo oggi su Amazon è stata attivata una interessantissima promozione che coinvolge una smartband, un prodotto indossabile di buona qualità che viene solitamente utilizzato per tenere traccia delle attività e del benessere dell’utilizzatore finale.

Smartband a 23€, la pazza promozione di Amazon

Spendere 23 euro per l’acquisto di una smartband, grazie all’offerta che prevede il 52% di sconto rispetto al valore originario di 49 euro, è possibile solo grazie ad Amazon (LINK ACQUISTO). Chiaramente avvicinandosi al suddetto modello vi troverete dinnanzi un dispositivo relativamente di bassa qualità, ma riducendo le pretese, potrebbe riservarvi qualche piacevole sorpresa.

Il prodotto in questione è dotato di display LCD a colori, completamente touchscreen, la sua forma ricorda la Mi Band, è completamente impermeabile con certificazione IP68, ed include tutte le funzionalità di base che ci saremmo indubbiamente aspettati di vedere. Tra queste notiamo la presenza del contapassi, del monitoraggio della frequenza cardiaca (data la presenza del cardiofrequenzimetro posteriore), il monitoraggio del sonno, ed ovviamente la ricezione di qualsiasi notifica dalla varie applicazioni presenti sugli smartphone Android e iOS.

All’interno della confezione sono disponibili due cinturini gratuiti, entrambi realizzati in silicone di discreta qualità, ma di colorazioni differenti (viola e nero). La promozione, come al solito del resto, è da ritenersi valida solo per un periodo limitato, di conseguenza dovete assolutamente prendere rapidamente una decisione.