PosteMobile propone PosteCasa Ultraveloce fino a settembre 2023

L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata PosteCasa Ultraveloce fino al mese di settembre 2023.

PosteCasa Ultraveloce e PosteCasa Ultraveloce Start, sono sottoscrivibili con prezzi a partire da 23,90 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa comprendono.

PosteMobile proroga PosteCasa Ultraveloce fino a settembre 2023

PosteCasa Ultraveloce, l’offerta standard proposta da tempo dall’operatore, consente di ottenere una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC (in base alla copertura disponibile), un modem Wi-Fi incluso e, in questo caso, anche una una chiavetta 4G con una SIM PosteMobile con Giga illimitati, il tutto al costo promozionale di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese.

Con l’offerta PosteCasa Ultraveloce Start, invece, è inclusa esclusivamente una connessione dati illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC (in base alla copertura disponibile), sempre con modem Wi-Fi incluso ma senza alcuna chiavetta per navigare su rete mobile, il tutto al prezzo scontato di 23,90 euro al mese invece di 27.90 euro al mese.

Il costo di attivazione, consegna e installazione risulta pari a 49 euro con PosteCasa Ultraveloce e 39 euro con PosteCasa Ultraveloce Start, in entrambi i casi in sconto anziché a 99 euro. Oltre al normale costo mensile dell’offerta scelta, il cliente deve sostenere anche un’imposta di bollo pari a 16 euro, con addebito nelle prime 8 fatture. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.