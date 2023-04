Mini altoparlante bluetooth a meno di 10 euro, l’offerta incredibile di Amazon

Gli amanti della musica, ma non gli audiofili, possono trovare soddisfazione nella possibilità di acquistare un prodotto comunque discreto, ad un prezzo incredibilmente più basso del normale, poiché bastano meno di 10 euro per riuscire a mettere le mani su un dispositivo di ottima qualità generale.

Altoparlante bluetooth a meno di 10 euro, è realtà grazie ad Amazon

Uno dei più piccoli altoparlanti bluetooth è in promozione solo per poco tempo su Amazon, approfittando del bellissimo coupon del 40% ufficialmente applicabile direttamente in pagina. Il prezzo di listino di 14,99 euro risulta essere un lontano ricordo, in quanto si potranno spendere soli 9 euro per il suo acquisto definitivo (PREMETE QUI).

Dotato di batteria integrata (da 300mAh e ricaricabile tramite la porta microUSB), il dispositivo in questione promette 4 ore di utilizzo continuativo, prima di essere costretti a fare riferimento ad una presa a muro per la ricarica. Lo speaker integrato ha potenza di 3 watt, con emissione del suono nella parte frontale, quindi non a 360 gradi. Come tutti gli altri dispositivi in commercio, anche il suddetto integra un microfono per riuscire a gestire alla perfezione le chiamate, risultano altresì perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone, sia esso android che iOS, grazie alla connettività bluetooth.

Il coupon indicato è da applicarsi direttamente in pagina, ricordando comunque che è limitato nelle unità disponibili.