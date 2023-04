Il team di Instagram, nonostante l’enorme successo di questo social network, continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento. La piattaforma infatti ogni tot introduce delle nuove funzionalità.

A proposito di questo, secondo recenti indiscrezioni, il colosso starebbe attualmente testando un paio di nuove funzioni molto interessanti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram sta testando un paio di nuove funzioni

Nelle scorse ore Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato che tra le funzioni in fase di test vi è anche quella in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di aggiungere musica ai caroselli di foto che pubblicano sulla piattaforma. Stando a quanto si apprende, tale funzionalità è già disponibile in alcuni Paesi e presto sarà implementata in altri e dovrebbe rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo del social network.

Inoltre Mark Zuckerberg ha anche reso noto che il team di sviluppatori di questo popolare social network sta testando un modo per aggiungere musica alle Note di Instagram. Il social ha anche mostrato un breve video di dimostrazione di come la piattaforma consentirà agli utenti di selezionare e allegare una parte di un brano alla propria nota, in un modo simile a quello usato per aggiungere musica a un singolo post.

I propri amici potranno vedere il nome della canzone e dell’artista sopra lo stato. Al momento non è chiaro in quali Paesi tale funzionalità sia già disponibile né quando verrà rilasciata a livello globale. Non ci resta che attendere per ricevere nuovi dettagli nelle prossime settimane.