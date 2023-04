Illumina la stanza con la striscia LED da 20 metri a 19€, usala con Alexa

Tutti gli amanti del mondo della tecnologia sanno di poter avere un assaggio del della domotica spendendo cifre molto esigue. Il classico esempio, relazionato proprio all’idea di casa smart, è quello della striscia LED, uno degli articoli più semplici da utilizzare sia con lo smartphone che all’occorrenza anche con la propria voce.

Striscia LED in offerta su Amazon con un prezzo straordinario, c’è il 26% di sconto: ecco le caratteristiche tecniche

Gli utenti che amano che il proprio ambiente privato si illumini con più colorazioni e con intensità diverse, potranno esserne felici. La striscia LED in questione, offerta dal celebre marchio Govee, arriva con caratteristiche di alto livello. Innanzitutto ci sono 16 milioni di colori disponibili, con 64 scene diverse e la sincronizzazione musicale.

In più il funzionamento sarà garantito da un’applicazione ufficiale, la quale potrà essere scaricata sia su Android che su iOS. La lunghezza della striscia LED è di 20 metri, per cui avrete l’opportunità di equipaggiare per bene la vostra stanza. L’offerta è ancora disponibile con il 26% di sconto, per cui potrete portarla a casa a 19,99€. Ricordiamo in più che potete avere a disposizione anche 30 giorni di reso se le prestazioni non dovessero soddisfarvi. Inoltre ci sono due anni di garanzia. Aggiungila ora al carrello.