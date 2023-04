Iliad A SORPRESA, torna la promo da 150GB con 5G in regalo a prezzo SHOCK

Dopo aver passato un periodo che potrebbe essere definito interlocutorio, Iliad ha deciso di tornare a battere la vecchia strada, forse quella più percorsa anche dagli utenti nel passato recente.

È infatti ritornata disponibile sul sito ufficiale e all’interno degli Iliad Point la celebre Giga 150, offerta che risulta forse la migliore da parte del gestore. Non è cambiato praticamente nulla rispetto all’ultima volta in cui il provider scelse di lanciarla sul suo portale, con minuti, messaggi e giga rimasti praticamente invariati.

Iliad torna all’assalto della concorrenza con una promozione mobile famosissima, ecco di nuovo sul pezzo la cara vecchia Giga 150 in 5G

Partendo proprio dall’inizio, la Giga 150 di Iliad offre la possibilità di chiamare tutti con minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore in Italia e all’estero. Ci sono poi anche SMS senza limiti per coloro che sono rimasti molto legati a questa forma di comunicazione. Infine il contenuto più amato e soprattutto agognato da chi sta cercando un nuovo gestore è certamente quello dei 150 giga disponibili ogni mese per navigare sul web. Ovviamente tutti coloro che sottoscriveranno la proposta, potranno navigare utilizzando gratis la rete 5G.

Il punto di forza assoluto di questa soluzione marchiata a fuoco da Iliad è sicuramente il prezzo mensile. Come tutti si aspettavano, anche questa volta bisognerà pagare solo 9,99€ al mese per sempre.

Ricordiamo inoltre a tutti gli utenti che fossero interessati a sottoscrivere questa promozione che il costo di attivazione risulta una tantum di 9,99€. La scheda SIM invece verrà concessa praticamente gratis agli utenti.