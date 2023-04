Expert è ASSURDA, distrutta Euronics con offerte al 50% su iPhone e Samsung

A saltare all’occhio durante gli ultimi giorni sono le nuove offerte lanciate dal volantino che Expert ha reso ufficiale. In prima pagina campeggia la scritta Rottamazione Green Tech, proprio a simboleggiare la nuova iniziativa che sa tanto di occasione.

La grande offerta che il colosso consente di avere oggi è in relazione alla rottamazione di un vostro vecchio elettrodomestico. Potrete infatti avere uno sconto considerevole, portando da Expert qualcosa che magari ha fatto il suo tempo nel vostro ambiente domestico. Sarà quindi l’occasione giusta per risparmiare su un articolo di ultima generazione, consegnando magari un vecchio rottame che avete in casa. Sono arrivate inoltre tante nuove opportunità, le quali riguardano la tecnologia più desiderata in assoluto. Expert dunque risponde ancora una volta in maniera decisa alla concorrenza, proponendo smartphone, computer e quant’altro a prezzi ragionevolmente più bassi del solito.

Expert mostra prezzi bassissimi nel suo nuovo volantino, ecco cosa potete acquistare a prezzo vantaggioso

Il primo prezzo shock è quello che riguarda il nuovo Samsung Galaxy S23, il quale nella versione da 256 giga costerà solo 929€. Inoltre potrebbe beneficiare anche di 100€ ulteriori di cashback Samsung registrandovi sul sito dopo l’acquisto.

Prezzo ancora più basso quello del nuovo iPhone 14 da 128 giga, il quale da Expert costerà 899€. Degno di nota anche il prezzo del nuovo Apple Watch Series 8, che nella versione da 41mm costa solo 469€. Questi sono solo alcuni degli sconti che potete trovare nel nuovo volantino, il quale è tutto da sfogliare proprio qui in alto. Ovviamente potrete usufruire delle diverse possibilità di pagamento. Expert consente ad esempio ai suoi utenti di dilazionare il tutto optando per un finanziamento comodissimo in sede. Non mi resta che andare a dare un’occhiata da vicino.