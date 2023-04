Armadio ILLUMINATO con la luce LED super potente da 20€ su Amazon

Una grande novità è arrivata su Amazon, con una luce LED in grado di illuminare i vostri spazi più oscuri come il vostro armadio

Quante volte vi sarà capitato di rientrare in casa e di aprire il vostro armadio a tarda notte evitando di accendere la luce per non disturbare gli altri? Certamente innumerevoli, soprattutto se siete parte di un pubblico giovane. Proprio i giovani sono molto spesso inclini ad acquistare articoli di ultima generazione, come lo è la nuova luce LED che è in vendita su Amazon con uno sconto considerevole.

Il marchio Ezvalo offre oggi la possibilità di non dover più accendere la torcia dello smartphone o magari rischiare di svegliare gli altri a tarda notte quando si apre l’armadio. È arrivata una luce LED bianca che comprende un sensore di movimento.

Luce LED per illuminare il vostro armadio, non avrete più problemi per scegliere i vestiti neanche al buio: l’offerta è disponibile

Questa nuova luce ha una lunghezza di 40 cm, interamente rivestiti di luci LED. E’ sia magnetica che adesiva, oltre che ricaricabile. Tutto ciò consentirà dunque di non avere i cavi collegati perennemente.

Basterà quindi aprire la porta del proprio armadio o di un qualsiasi mobile in cucina per far sì che la luce si accenda con una potenza eccezionale. Ricordiamo infatti che è in grado di offrire fino a 5000k di luminosità.

Potrete ovviamente utilizzarla anche in corridoio in modo da farla accendere ogni volta che passerete. L’offerta di Amazon oggi vede l’articolo al 31% di sconto, con un costo finale di soli 21,24€. Aggiungilo ora al tuo carrello.