WhatsApp con gruppi e catene: ora più che mai utenti in pericolo

WhatsApp ed il pericolo di gruppi e catene. Gli utenti devono fare molta attenzione a cosa leggono in chat

WhatsApp si conferma come la piattaforma di messaggistica più popolare del momento in questa prima parte del 2023. La chat, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita di Telegram e di altri rivali, può contare su un bacino di due miliardi di utenti. Proprio questo ricco bacino rappresenta, però, un boomerang per il servizio di messaggistica, a causa di hacker e malintenzionati della rete sempre pronti ad approfittare di ogni distrazione del pubblico.

WhatsApp, i finti codici sconto su catene e gruppi

In virtù della sua popolarità, i malintenzionati della rete utilizzano spesso e volentieri WhatsApp per condividere fake news, talvolta legate anche a veri e propri tentativi di truffa.

Una delle truffe più frequenti su WhatsApp è quella dei buoni coupon legati all’acquisto di beni alimentari, abbigliamento ed oggettistica hi-tech. I codici sconto fasulli condivisi in chat hanno un valore anche superiore ai 100 euro.

Attirati dalla promozione, gli utenti di WhatsApp tendono a cliccare sui link in allegato ai messaggi dei coupon, condivisi su gruppi o anche sulle famose catene. Questi link spingono i lettori a compilare un form con l’esplicita richiesta dei dati sensibili e personali

La dichiarazione dei dati sensibili del pubblico è il vero obiettivo degli hacker che si nascondono dietro gruppi e catene. Le informazioni riservate, che talvolta includono anche recapiti telefonici e indirizzo del proprio domicilio, sono utilizzate dai cybercriminali per la creazione di profili fake o per furti d’identità. In presenza di messaggi simili, è quindi bene, segnalare ai tecnici della chat il tutto al minimo sospetto.