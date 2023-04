Vodafone Silver 150 e 200GB, le offerte ASSURDE che smontano TIM

Grande scalpore hanno scaturito le offerte della concorrenza che dunque hanno stimolato Vodafone a fare sempre di meglio. L’obiettivo è chiaro ed ormai sotto gli occhi di tutti: il colosso anglosassone vuole recuperare un gran numero di utenti per non restare indietro. Tutto ciò infatti non potrà mai accadere in casa Vodafone, visto che si tratta della migliore azienda in Europa. Il famosissimo brand di telefonia fissa e mobile non si lascerà dunque sorprendere dagli altri gestori e proprio per questo ha dimostrato di avere una rotta ben precisa. Questa converge in un unico punto, il quale è rappresentato dalla gamma Silver.

Vodafone infatti propone ancora quelle due offerte che hanno fatto battere di nuovo il cuore ad alcuni vecchi utenti, riportandoli indietro. Effettivamente non ci sono dubbi sul fatto che al loro interno ci sia tutto il meglio inteso come contenuti mobili.

Vodafone lancia a sorpresa, ancora una volta, le sue offerte della gamma Silver: potete avere fino a 200 giga in 5G

La prima delle due offerte riesce ad includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 150 giga per la navigazione internet. La seconda promozione della linea Silver include invece 200 giga disponibili anche in questo caso in 5G. Ovviamente tale offerta comprende, come la prima, anche minuti senza limiti e 1000 SMS.

I prezzi di vendita per quanto riguarda il piano mensile delle due promozioni corrispondono rispettivamente a 7,99€ al mese e a 9,99€ al mese. Per avere una di queste due offerte dovrete solo sperare in una chiamata o in un messaggio da parte di Vodafone.