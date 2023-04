Unieuro REGALA iPhone e Samsung Galaxy nel volantino al 70%

Dopo aver notato chiaramente come la concorrenza abbia scelto di battere su determinati articoli, Unieuro ha deciso di differenziarsi. L’azienda infatti è arrivata con il nuovo volantino proprio durante la giornata di ieri, improntando la sua nuova campagna sull’argomento “casa“. Ciò significa che all’interno, tra le proposte del nuovo catalogo, troverete soprattutto offerte che riguardano il mondo degli elettrodomestici. Le prime pagine saranno per intero occupate da questa tipologia di merce, ma scorrendole e arrivando più in fondo, ci saranno grandissime opportunità anche per quanto concerne il mondo della tecnologia e dell’elettronica.

Unieuro lancia il volantino specifico per la casa ma non mancano le offerte per il mondo della tecnologia, eccone alcune

Qui in basso ci sono tutte le pagine del nuovo volantino lanciato da Unieuro lo scorso 28 aprile. Come potete notare gli affari da portare a casa sono davvero tantissimi, soprattutto per quanto riguarda gli elettrodomestici. Andando poi nella sezione della telefonia ecco vere e proprie bombe.

La gamma iPhone di Apple, quella in riferimento ai modelli 14 e 14 Pro, vede prezzi eccezionali. Il primo costa 899€ con 128 giga di memoria, mentre il secondo, con lo stesso taglio di archiviazione, costa 1299€. Questi sono solo alcuni degli esempi che troverete nel volantino, il quale ricordiamo durerà fino al prossimo 11 maggio. Ovviamente non bisognerà per forza di cose acquistare tutto in un’unica soluzione. Unieuro consente infatti agli utenti anche la possibilità di dilazionare il pagamento usufruendo di un finanziamento in sede.