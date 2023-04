Prodotti ritirati, la Salmonella torna a colpire una vastità di formaggi

Un recente allarme salmonella riguarda i tomini del boscaiolo del Caseificio Longo e altri prodotti ritirati dello stesso lotto venduti con i marchi Cuor di Terra, Il Nonno Casaro, Percorsi di gusto Primia, Fior Fiore Coop e Terre d’Italia. Il Ministero della Salute ha emesso un avviso sul suo sito web, raccomandando di non consumare tali prodotti e di restituirli al punto vendita.

Prodotti ritirati: quali sono i sintomi della Salmonella?

Come vi accennavamo, i prodotti ritirati interessati sono quelli con il numero di lotto 1074 e la data di scadenza del 27/04/2023, prodotti dal Caseificio Longo presso lo stabilimento di Rivarolo Canavese (TO). Sono disponibili in formati da 540 grammi e un chilo. Le catene di supermercati Penny Market, Esselunga, Bennet, il Gigante, Carrefour, Prix, Coop e Tigros hanno segnalato il richiamo dello stesso lotto di tomini con i suddetti marchi. I prodotti sono stati quindi ritirati dagli scaffali.

La salmonella è un batterio che può causare l’infezione alimentare chiamata salmonellosi. I sintomi includono mal di stomaco, diarrea, vomito, febbre alta e dolori addominali. La salmonellosi si trasmette attraverso alimenti o superfici contaminate, acqua infetta e piccoli animali domestici. Se non trattata, può portare a gravi conseguenze come disidratazione, sepsi (un’infezione generalizzata che può interessare uno o più organi e comprometterne la funzionalità) e, nei casi più gravi, può essere fatale.

In caso di sospetta salmonellosi, è importante consultare immediatamente un medico che, di solito, prescrive un trattamento antibiotico per alcune settimane. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione ai prodotti alimentari che si acquistano, soprattutto se rientrano nel lotto interessato dal richiamo. Restituire i prodotti al punto vendita e seguire le raccomandazioni del Ministero della Salute può aiutare a prevenire possibili infezioni da salmonella e proteggere la salute dei consumatori.