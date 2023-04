Powerbank portatile per Galaxy e iPhone, 2 al prezzo di 1 su Amazon

Tutti gli utenti devono avere a disposizione, all’interno del proprio setup di dispositivi, almeno un powerbank, un prodotto che permetta di caricare la batteria dello smartphone, o di altri device elettronici, in mobilità e con il minimo sforzo. Amazon corre in nostro aiuto con una promozione davvero molto interessante.

Il rapporto qualità/prezzo migliore del momento è disponibile solo su questo canale Telegram, se volete essere sicuri di non perdere nemmeno uno sconto Amazon, e spendere sempre meno, allora dovete iscrivervi subito. Se volete risparmiare su Amazon potete anche iscrivervi a Tecnofferte e Malatidirisparmio.

Powerbank, il prezzo è assolutamente unico

Il kit di 2 powerbank attualmente in promozione rappresenta il giusto compagno di viaggio per l’utente che è alla ricerca di un accessorio economico e dalla piccola capacità. Il prodotto in questione raggiunge infatti 5000mAh, è compatibile con MagSafe, e grazie alla certificazione MFI, può tranquillamente essere utilizzato con tutti i dispositivi di casa Apple. Il prezzo di vendita è estremamente ridotto, infatti ha un costo finale per l’utente di soli 18,99 euro (LINK ACQUISTO).

Realizzato interamente in plastica, con finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte, il dispositivo è disponibile in due colorazioni (bianco e nero), raggiungendo comunque dimensioni estremamente ridotte: 93 x 61 x 14 millimetri, ed un peso di soli 120 grammi. Ergonomicamente molto valido, presenta nella parte posteriore la singola porta USB-A con velocità massima di ricarica a 12W, il cavo di collegamento non è incluso in confezione, e 2,4A. E’ importante sapere che il prezzo esposto è da ritenersi valido per l’acquisto di 2 powerbank, inclusi nello stesso ordine e nella descrizione che trovate su Amazon, dettaglio non da poco.