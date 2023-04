PosteMobile, scopri l’imperdibile offerta da 8,99 euro

PosteMobile è un servizio di telefonia fissa e mobile offerto dal Gruppo di Poste Italiane. Si tratta di un operatore virtuale, ovvero una società che non possiede infrastrutture e reti di proprietà ma che deve obbligatoriamente appoggiarsi ad altri operatori per fornire questi servizi. In particolare PosteMobile si poggia a WindTre.

Attivare una SIM PosteMobile è incredibilmente semplice e basterà recarsi in una delle tante filiali di Poste Italiane presente nel nostro paese oppure da remoto chiamando il numero verde o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica.

PosteMobile è una rete super veloce che può contare su un servizio clienti preparato e sempre disponibile oltre a una serie di numerose tariffe pensate per le esigenze di tutta la famiglia.

Quali sono le migliori offerte di PosteMobile?

In quest’articolo scopriremo quali sono le migliori promozioni offerte da PosteMobile in questo periodo:

Creami EXTRA WOW 150 : offerta straordinaria che include crediti illimitati per chiamate e SMS e 150 GB in 4G+ all’incredibile costo di 8,99 euro al mese.

: offerta straordinaria che include crediti illimitati per chiamate e SMS e 150 GB in 4G+ all’incredibile costo di 8,99 euro al mese. Creami EXTRA WOW 300 : un’altra promozione super conveniente che offre crediti illimitati per chiamate e SMS più 300 GB in 4G+ a 11,99 euro al mese.

: un’altra promozione super conveniente che offre crediti illimitati per chiamate e SMS più 300 GB in 4G+ a 11,99 euro al mese. 300% Digital: tariffa che prevede 300 GB in 4G+ e chiamate e SMS al costo di 18 centesimi al minuto/messaggio a 8,99 euro al mese.

Tutte le offerte precedenti sono un’esclusiva online.

Creami EXTRA WOW 200: offerta che include credito illimitato per chiamate e SMS più 200 GB in 4G+ a soli 10,00 euro al mese.

L’offerte è un’esclusiva dell’Ufficio Postale.