Noitel, tante offerte low cost fino a fine maggio

Nel panorama della telefonia mobile, attualmente gli utenti possono scegliere tra svariate offerte mobile molto interessanti. La maggior parte di queste viene proposta da diversi operatori telefonici virtuali. Noitel, in particolare, ha deciso di rendere disponibili fino a fine maggio tante offerte low cost con un prezzo che parte da soli 4,49 euro al mese.

Noitel, disponibili fino a fine maggio tante offerte mobile a basso costo

L’operatore telefonico virtuale Noitel aveva reso disponibili fino a fine aprile 2023 numerose offerte mobile a basso costo. Ora, come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di renderle disponile ancora per un altro mese, ovvero fino alla fine di maggio 2023.

La prima offerta è MoreVoice Plusvalenze. Il costo di quest’ultima è di soli 4,49 euro al mese ed include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Ad un costo leggermente più alto di soli 4,99 euro al mese, gli utenti potranno attivare l’offerta Next Step Plus. Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

Gli utenti avranno poi a disposizione l’offerta Super Jump 150. Quest’ultima ha un costo di 7,99 euro al mese. Include però fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Per chi vuole risparmiare ancora, c’è l’offerta Step con un costo mensile ridotto di soli 2,99 euro. Include 300 minuti di chiamate, 10 SMS e 2 GB di traffico dati.