Le batterie allo stato solido rappresentano il futuro del settore tecnologico

Le batterie agli ioni di litio sono lo strumento più utilizzato per l’accumulo di energia e sono utilizzati in una vasta gamma di dispositivi, dai device elettronici ai veicoli elettrici, senza dimenticare i grandi sistemi stazionari di accumulo dell’energia. Dalla loro invenzione negli anni ’90, la tecnologia ha fatto enormi passi in avanti in termini di densità energetica, dimensioni compatte e lunga durata.

Tuttavia, le batterie agli ioni di litio presentano anche dei limiti. Questi sono sia di natura prestazionale ma anche di natura ambientale con particolare attenzione alla catena di approvvigionamento. Ecco, quindi, che la ricerca e sviluppo all’interno del settore è estremamente attiva.

La ricerca di innovazioni per le tecnologie delle batterie di nuova generazione continua ad essere il focus dell’industria dell’energia. Tra tutte le soluzioni e le tecnologie emergenti, le batterie allo stato solido sono quelle che hanno creato maggiore interesse.

La tecnologia delle batterie allo stato solido sta evolvendo rapidamente e presto potrebbero prendere il posto delle batterie agli ioni di litio

Le batterie a stato solido hanno il potenziale per superare le prestazioni delle batterie agli ioni di litio. Questo potrebbe rappresentare una importante svolta nel settore dell’energia con potenziali miglioramenti in tutti i settori in cui vengono applicate.

Stando al report di IDTechEx, le batterie allo stato solido stanno richiedendo sforzi di progettazione da parte di tutti i produttori. Tra le principali soluzioni in fase di studio di cono la progettazione di celle e pacchi (CTP) e i sistemi di gestione termica.

I vantaggi di queste soluzioni riguardano sicuramente la sicurezza delle batterie e nella possibilità di un design del pacco più flessibile. Inoltre, grazie alla maggiore densità energetica è possibile garantire maggiore energia in uno spazio più compatto. Un ulteriore aspetto è anche il numero delle componenti elettroniche utilizzate nei moduli e nei pacchi batteria è inferiore, garantendo quindi una maggiore semplicità progettuale.

Purtroppo, i costi iniziali delle celle delle batterie allo stato solido saranno essere più elevati rispetto alle controparti agli ioni di litio. Tuttavia, considerando tutti i vantaggi associati alle batterie allo stato solido in termini di densità energetica e minori componenti, la differenza di prezzo diventerà presto irrilevante.