La nuova truffa dell’SMS che ti porta via tutto il credito dal conto

E’ stata identificata un’altra truffa molto diffusa che usa il phishing come metodo di contagio. Ecco come funziona: vengono inviati migliaia di messaggi SMS che contengono messaggi promozionali, come: “Aggiorna il tuo abbonamento per effettuare chiamate gratuite illimitate verso qualsiasi rete, fai clic su questo link ecc”.

Il collegamento riporta naturalmente ad un sito falso in cui all’utente viene chiesto di inserire i dettagli del proprio account, dopodiché viene reindirizzato al portale del provider originale mentre i dettagli dell’account vengono inviati al truffatore. Armato dei dati di accesso dell’utente, il truffatore invia quindi migliaia di SMS spam a spese dell’utente, che possono arrivare a migliaia di euro quando viene consegnata la fattura per i messaggi internazionali. A questo punto, si passa alla vittima successiva.

Un problema internazionale

“I truffatori sono incredibilmente persistenti e continueranno a cercare metodi alternativi per distribuire SMS spam senza essere scoperti“, afferma Ciaran Bradley, vicepresidente della sicurezza dei telefoni, AdaptiveMobile. “Questa minaccia è particolarmente preoccupante per gli operatori che cercano di mantenere la fedeltà e la fiducia dei clienti, non solo perché vengono portate avanti attività fraudolente. Oltre a ciò, costa loro ingenti somme di denaro fatto che i team antifrode indaghino sul problema.

Lo spam distribuito è di per sé tutt’altro che innocente. È una frode che negli anni è riuscita ad ingannare migliaia di persone portando via milioni dalle casse dello Stato e dei cittadini.

Per non parlare della frode che chiede ai “vincitori” di pagare una commissione di gestione per la riscossione di un premio inesistente, o una tassa di spedizione o qualsiasi altra commissione anticipata che di solito si paga a seguito di un ordine.