Kena Mobile distrugge WindTRE con 130GB a 6€ al mese per sempre

Kena Mobile ha optato per il lancio di una nuova offerta che include al suo interno quel che serve per tutti: ecco quanto costa precisamente

Le persone che si stavano chiedendo se l’offerta tanto agognata fosse ancora disponibile, avranno controllato sul sito ufficiale di Kena Mobile. Esatto, è ancora in bella mostra con il suo prezzo bassissimo ma soprattutto con i suoi contenuti stratosferici. Kena ha deciso di prolungarla ancora, almeno fino al prossimo mese di giugno come si legge dalla descrizione.

Se vi state chiedendo cosa c’è al suo interno, la risposta è presto data, basta leggere le righe che seguono. Intanto bisogna ricordare il nome di questa promozione, la quale si chiama Star. Sono tanti i vantaggi di cui gli utenti potranno godere semplicemente sottoscrivendola.

Kena Mobile, l’offerta migliore è ancora disponibile allo stesso prezzo: solo 6,99€ al mese per sempre

Gli utenti che riusciranno a sottoscriverla potranno avere minuti senza limiti verso tutti, 500 messaggi verso tutti e 130 giga di internet in rete 4G, la quale come tutti ben sanno si appoggia alla rete di TIM.

Il prezzo mensile è sempre lo stesso, ovvero 6,99€ al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla in tempo. Inoltre il gestore virtuale regala a tutti coloro che attivano il servizio di ricarica automatica entro il 14 giugno, 50 giga al mese senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Il tutto a partire dal primo rinnovo effettuato.

All’interno dei contenuti disponibili nell’offerta ci sono anche 7 giga per navigare in Europa. Per attivarla, potrete adoperarvi direttamente online o magari dall’applicazione ufficiale disponibile sia per Android che per iOS. Il costo di attivazione è di soli 4,99 €, mentre il costo della scheda è totalmente gratuito.