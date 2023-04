Iliad lancia Giga 100 al posto di Flash 120

L’operatore Iliad Italia a partire da ieri 28 aprile 2023 ha chiuso la commercializzazione dell’offerta denominata Flash 120, al suo posto è stata lanciata la Giga 100.

Il costo rimane invariato, ovvero 7.99 euro al mese ma i Giga, come avrete intuito, passano da 120 a 100. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Iliad lancia Giga 100

Iliad Giga 100 include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 4G e 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese. Secondo quanto indicato nei documenti di trasparenza tariffaria, con le offerte Iliad in 4G e 4G+ è possibile raggiungere una velocità massima teorica di 587,4 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Questa offerta include, dunque, anche minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numerazioni estere come Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie.

Per quanto riguarda invece il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, i clienti possono effettuare chiamate e inviare SMS alle stesse condizioni nazionali, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di Giga pari a 8 Giga per tutto il 2023, salvo eventuali anticipi. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.