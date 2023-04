Iliad e la promozione con Giga no limits: questa la nuova tariffa

Una nuova occasione è in arrivo per tutti gli abbonati di Iliad. Il provider mette a disposizione questa tariffa con Giga no limits

Iliad anche in questi ultimi giorni di aprile si conferma il provider migliore del momento. Il gestore francese nel recente passato ha attirato alle sue sponde un numero sempre maggiore di utenti, grazie alla garanzia di costi da ribasso. Il pacchetto delle ricaricabili a disposizione del pubblico si amplia ancor di più in questa primavera, con una proposta caratterizzata da consumi no limits per internet: la Dati 300.

Iliad, aggiunta una tariffa low cost con Giga senza limiti

La Dati 300 è una delle migliori occasioni sul fronte della telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare questa tariffa pagheranno soltanto 13,99 euro ogni mese e riceveranno consumi infiniti per la navigazione in rete, anche con la tecnologia di nuova generazione del 5G.

Proprio come altre opzioni per la telefonia mobile, in aggiunta al costo mensile per il rinnovo, gli utenti dovranno aggiungere solo una quota una tantum dal valore di 9,99 euro. In questa quota è prevista anche la sottoscrizione e l’attivazione della scheda SIM.

I vantaggi per chi attivano la Dati 300 non si fermano qui. Gli utenti, infatti, avranno a loro disposizione anche con la connessione internet con la tecnologia del roaming dai paesi dell’UE e la possibilità di utilizzare l’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.