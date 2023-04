Iliad e la Fibra ottica: questa la promozione di primavera

Iliad è attiva anche sul fronte della telefonia fissa. Questa la promozione per gli utenti che vogliono la Fibra ottica in casa

Iliad ha deciso di ampliare sempre di più le sue proposte commerciali a favore del pubblico. Da mesi a questa parte, il provider francese non rappresenta più soltanto un punto di riferimento nel settore della telefonia mobile, ma è anche un faro per quanto concerne la telefonia fissa, grazie alla sua vantaggiosa promozione per la Fibra ottica.

Iliad, la migliore occasione Fibra ottica per la primavera

Con la proposta per la telefonia fissa, gli utenti di Iliad si assicurano l’accesso ad un pacchetto tutto incluso con la garanzia reale dei prezzi più bassi in Italia.

La promozione del gestore francese per la telefonia fissa si chiama Iliad Box. La proposta prevede per gli utenti un costo mensile pari a 19,99 euro ed assicura per il pubblico chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta con navigazione internet senza limiti anche con le velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Il prezzo di 19,99 euro è valido solo per gli utenti che hanno sottoscritto, insieme alla promozione per la Fibra ottica, anche una ricaricabile di telefonia fissa. In caso contrario, il prezzo per la Iliad Box sarà di 24,99 euro ogni trenta giorni.

Sia per quanto concerne il primo prezzo per i clienti storici di Iliad sia per quanto concerne il secondo prezzo per i nuovi abbonati, sarà altresì necessaria una spesa extra per l’attivazione della rete pari a 39,99 euro. La spesa è da intendersi una tantum. Il costo univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box va sostenuto in sede di attivazione.