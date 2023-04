Hype fuori servizio durante la mattinata

Il servizio Hype ha avuto una mattina difficile in quanto ha avuto problemi a funzionare

Durante la mattinata di ieri, 28 aprile 2023 il servizio Hype ha avuto problemi a funzionare. Ignoti, per il momento, gli inneschi del problema. In diversi si sono riversati su Twitter per segnalare le difficoltà.

L’account ufficiale del conto corrente digitale di Banca Sella, sempre molto attivo sui social, ha confermato che qualcosa non va. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Hype non funziona

Ecco il messaggio del colosso sui social: “Siamo a conoscenza del rallentamento e stiamo intervenendo per risolverlo prima possibile“, spiega il team social di Hype provando a rassicurare i clienti. Ma “rallentamento” è un termine che non descrive appieno la situazione attuale, infatti c’è chi non usa mezzi termini: “Dalle 7 di stamattina l’app continua a negarmi l’accesso dicendo che le credenziali sono errate. Ho l’abbonamento Premium (piano da 9,90 euro al mese) e nessuno si degna di rispondere su WhatsApp. Imbarazzante“, scrive un cliente.

Il sito della piattaforma risulta raggiungibile, ma possiamo confermare che alle 12:30 circa di ieri l’app era ancora inaccessibile da smartphone: “Accesso non riuscito. Si è verificato un errore“, è il messaggio generico che abbiamo visto sullo schermo dopo aver inserito le credenziali sull’app. E se alla fine si può anche digerire di non riuscire ad accedere al proprio conto per qualche ora a causa di un evento eccezionale, quello di vedersi rimbalzare dal Pos alla cassa, temendo, magari, guai peggiori, è difficile da mandar giù.

Per fortuna della piattaforma e soprattutto dei clienti in difficoltà con quello che in diversi casi è l’unico conto personale, i problemi di Hype hanno lentamente iniziato a rientrare dopo poche ore. Almeno è così nel nostro caso: pochi minuti dopo le 13 siamo riusciti nuovamente ad accedere al conto Hype da smartphone.