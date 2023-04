Honor Band 7 con display AMOLED quasi gratis su Amazon oggi

Dopo aver visto la concorrenza fare fuoco e fiamme negli ultimi mesi, Honor ha scelto di non restare a guardare. È stato infatti presentato ormai da un po’ il nuovo bracciale smart che prende il nome di Honor Band 7. Il dispositivo è oggi presente su Amazon al suo prezzo originale, il quale non è ovviamente una novità. Quello che sorprende è la disponibilità, dal momento che sembrerebbe molto difficile da trovare in giro.

Honor Band 7 disponibile su Amazon a 49,90€: ecco le caratteristiche dello smart band più amato del momento

Venendo poi alle caratteristiche tecniche di questo smart band, Honor ha pensato proprio a tutto. Ci sono nuovi colori ma anche nuove funzionalità, le quali rendono il tutto estremamente interessante. Partendo dall’estetica, ecco una nuova cucitura a contrasto di colore, la quale rende il bracciale davvero unico nel suo genere. La scena viene totalmente rubata da un display da 1,47″ con curvatura 2.5D, offerta dal performante vetro e dalla tecnologia di rivestimento AMOLED.

Presente la funzionalità di monitoraggio automatico della frequenza cardiaca 24 ore su 24, con avvisi personalizzati per l’utente. Inoltre è disponibile anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Sono presenti oltre 96 modalità per il fitness, differenti tra loro in base allo sport che sceglierete di praticare. Ci sono poi tante altre opportunità da sfruttare, come ad esempio l’autonomia di questo Honor Band 7 che offre circa 14 giorni di durata.

Il prezzo oggi è di 49,90€, con il dispositivo che arriverà a casa vostra direttamente il giorno dopo la data di acquisto. Ovviamente avrete due anni di garanzia disponibili.