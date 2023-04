Expert folle, sconta tutto al 50% solo per oggi

I nuovi prezzi che Expert ha indubbiamente deciso di inserire all’interno del proprio volantino possono rendere molto felici gli utenti, sono disponibili tantissimi prodotti a cifre estremamente scontate, e dal risparmio che nessun altro rivenditore di elettronica pare essere in grado di offrire.

Gli acquisti, come da prassi quando parliamo di Expert, possono essere completati senza difficoltà nei negozi ed online, senza differenze in termini di prezzi di vendita, con la sola, eventuale, aggiunta del pagamento di un piccolo contributo relativo alle spese di spedizione (controllate di volta in volta, se fossero da pagare).

Expert, le offerte che nessun altro è in grado di offrire

La Rottamazione Green Tech di Expert è la nuova campagna promozionale, attivata dall’azienda in tutti i suoi punti vendita fino al 10 maggio 2023. Al suo interno si possono trovare ottime occasioni per spendere poco, anche eventualmente acquistando modelli della scorsa generazione, come Apple iPhone 11, che oggi può essere acquistato alla modica cifra di 549 euro.

Al contrario, nel caso in cui foste interessati a dispositivi più recenti ed economici, potete decidere di acquistare Redmi Note 12 Pro+ 5G a 499 euro, passando anche Oppo A96 a 229 euro, Redmi Note 11 Pro 4G a 269 euro, TCL 30SE a 139 euro, Realme C30 a 99 euro, Oppo A17, Realme C35, Redmi Note 12 5G, Realme C55, Samsung Galaxy A54 (in vendita a 469 euro) e molti altri ancora. Non potendoli riassumere tutti in un unico articolo, vi invitiamo a prendere visione delle pagine sottostanti.