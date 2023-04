Euronics è strepitosa, oggi le offerte sono al 75% di sconto

Euronics è una delle migliori realtà del nostro territorio, i suoi prezzi sono sempre tra i più bassi del momento, con le occasioni da non perder assolutamente di vista, nell’ottica comunque di poter godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Tutti gli sconti più interessanti del momento sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici in Italia, in questo modo gli utenti si ritrovano fisicamente costretti a recarsi personalmente nel punto vendita, per avere la certezza di poter accedere alle ottime offerte, anche se va ricordato che potrebbero presentare delle differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics, le occasioni sono davvero assurde

Il socio Euronics Dimo è stato in grado, questi giorni, di mettere a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, condita con prezzi decisamente invitanti per tutti i consumatori in Italia. Fino al 10 maggio, con il nome Rottama Tutto, la promozione è ricca di sconti molto interessanti, che coinvolgono anche gli smartphone top di gamma.

Tra i modelli da non perdere assolutamente di vista non possiamo che trovare i dispositivi di ultima generazione, come ad esempio Apple iPhone 14 Plus, il cui prezzo è ufficialmente sceso sotto i 1000 euro, ma anche il bellissimo Samsung Galaxy S23, che potrà essere acquistato nel periodo a soli 899 euro. Riducendo la spesa sotto i 600 euro, si potranno anche mettere le mani su Galaxy S22, disponibile all’acquisto a 599 euro, per finire con Honor 70, il giusto compromesso da 449 euro.