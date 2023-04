Ecco come attivare la modalità sviluppatore in Android Auto per sbloccare funzioni extra

Usare Android Auto può essere molto semplice per gli utenti standard, ma per chi vuole di più, c'è bisogno della modalità sviluppatore

Anche Android Auto ti consente di abilitare la modalità sviluppatore se vuoi accedere a impostazioni che altrimenti non vedresti. Questa guida ti guiderà attraverso l’abilitazione e cosa puoi effettivamente fare con la modalità sviluppatore attivata.

Quando è connesso a un’unità principale compatibile con Android Auto, il tuo dispositivo Android invierà tutte le informazioni e i dati necessari affinché Android Auto funzioni completamente sul display del tuo veicolo.

Per questo motivo, puoi modificare determinate impostazioni tramite l’app sul tuo telefono, che generalmente si presenta sotto forma di un’app preinstallata. L’hub Android Auto si trova nelle impostazioni del telefono e non viene fornito come applicazione autonoma.

La modalità sviluppatore per Android Auto può tornare utile per alcuni utenti, anche se l’obiettivo non è lo sviluppo effettivo. Ad esempio, per acquisire uno screenshot, la modalità sviluppatore deve essere attivata. Un altro esempio comune potrebbe essere la regolazione del modo in cui l’unità passa dal giorno alla notte. Nelle impostazioni dello sviluppatore, puoi regolare se è controllato tramite il tuo telefono o dall’auto.

Una caratteristica degna di nota di recente è la possibilità di disattivare Android Auto wireless, che ora è disponibile solo nelle impostazioni dello sviluppatore. Questo può tornare utile se desideri bloccare un dispositivo specifico solo su cavo.

Ad ogni modo, ci sono molte opzioni con cui puoi giocare, anche se lo fai a tuo rischio e pericolo poiché le impostazioni dello sviluppatore hanno il potenziale per interrompere il corretto funzionamento del sistema.

Come abilitare la modalità sviluppatore di Android Auto

Ecco una guida su come fare:

Nelle impostazioni del tuo telefono, cerca “Android Auto”.

Una volta trovata l’impostazione, toccala e dovresti ritrovarti nell’app Android Auto.

Scorri verso il basso e tocca Versione 10 volte.

Premi OK.

Accedi alle impostazioni sviluppatore toccando il pulsante a tre punti nell’angolo in alto a destra e toccando Impostazioni sviluppatore.

Grazie a questo avrai accesso a tutte quelle impostazioni extra che si rivelano utili in determinate situazioni. Se vuoi disattivare la modalità sviluppatore, tocca semplicemente il pulsante del menu in alto e premi “Esci” dalla “modalità sviluppatore“.