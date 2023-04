Champions League: arriva il colpo di scena per la semifinale Milan Inter

Amazon ha perso l'esclusiva per la semifinale tra Milan e Inter, dovrà cedere i diritti ad un'emittente in chiaro, la semifinale sarà gratuita

Il 10 Maggio di quest’anno assisteremo alla semifinale di andata tra Milan e Inter valida per la UEFA Champions League, un derby italiano nonché di Milano che certamente ha dato lustro al calcio italiano dal momento che lo ha riportato dopo tanto tempo laddove non era, ai vertici del calcio europeo dove solo la Juventus nell’ultimo decennio era arrivata.

Ebbene la semifinale ovviamente è una partita decisamente succulenta da guardare, ogni tifoso ovviamente ha voglia di seguirla con gli amici e magari una bella birra ghiacciata da sorseggiare, ebbene state pronti perchè c’è una bella notizia per voi, il match verrà trasmesso in chiaro da una delle emittenti nazionali, Amazon dovrà infatti cedere i propri diritti a causa dell’obbligo esercitato dall’Autorità garante nelle comunicazioni.

Perché in chiaro

Stando alle dichiarazioni dell’Autorità, Amazon sarà costretta a cedere ad un prezzo equo e non scorretto i diritti televisivi dal momento che la legislatura che regola i diritti per gli eventi sportivi prevede che le partite vengano trasmesse in chiaro e gratuitamente in caso una squadra italiana si qualifichi ad una finale o alle semifinali di Champions League ed Europa League.

Ecco dunque perchè ora Amazon dovrà cedere i diritti ad una tra: TV8, La7, Rai e Canale 5, le quali si contenderanno gli eventi ed hanno già ufficializzato le proprie offerte alla società di Bezos.

Un’ottima notizia dunque per i tifosi di Milan e Inter e per gli amanti del calcio in generale, il 10 Maggio sarà Champions League per tutti, mettete in frigo le birre e sistemate le poltrone.