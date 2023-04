BMW, il servizio Digital Key Plus arriva anche sui dispositivi Android

Da alcuni anni, gli utenti di iPhone e Apple Watch possono utilizzare la chiave digitale delle loro BMW di ultima generazione direttamente dall’app Wallet. Finalmente, questa funzione è ora disponibile anche per i telefoni Android.

BMW Digital Key Plus è stato introdotto su vari dispositivi Android, inizialmente solo per i marchi Samsung e Google. I possessori di dispositivi compatibili potranno sbloccare, avviare e bloccare il veicolo senza nemmeno dover tirare fuori il telefono dalla tasca. La Digital Key Plus è stata lanciata nel 2021 per i dispositivi Apple e ora è disponibile per gli ultimi modelli Samsung e i top di gamma Google, tra cui Galaxy S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Note20 Ultra e i Pixel 7 Pro e Pixel 6 Pro di Google, tutti con sistema operativo Android 13.1 o successivo.

BMW Digital Key Plus sostituisce completamente la chiave fisica del veicolo grazie alla tecnologia Ultra-Wideband (UWB). Questa tecnologia radio digitale funziona a breve distanza e con un’elevata larghezza di banda, garantendo una localizzazione precisa e accurata. La precisione dell’UWB riduce anche il rischio di attacchi di tipo relay, più comuni con le chiavi tradizionali.

BMW ha collaborato con Google nello sviluppo di questa innovativa tecnologia, che è diventata uno standard globale per l’industria automobilistica attraverso il Car Connectivity Consortium (CCC). Questa partnership ha permesso di estendere la funzionalità Digital Key Plus agli utenti Android, migliorando l’esperienza di utilizzo dei veicoli BMW per un numero sempre maggiore di persone.