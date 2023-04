Apple posticipa il lancio di Watch Ultra con display micro-LED

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete dovremo attendere fino al 2025 per vedere il nuovo Apple Watch Ultra con display microLED.

L’analista Ross Young ritiene che l’Apple Watch microLED sia stato ora posticipato al 2025, il che significa che le voci di un lancio nel 2024 erano troppo ottimistiche. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Watch Ultra MicroLED arriverà solo nel 2025

Dopo Young, anche Mark Gurman di Bloomberg ha confermato che Apple sta lavorando su un Apple Watch microLED e ha suggerito che il dispositivo potrebbe uscire tra la fine del 2024 (poco probabile) e i primi mesi del 2025. L’‌Apple Watch Ultra‌ dovrebbe essere il primo dispositivo Apple ad adottare un display microLED, ma l’azienda ha in programma di portare la tecnologia su iPhone e altri dispositivi in futuro.

Apple Watch, ricordiamo, utilizza pannelli con tecnologia OLED fin dal primo modello del 2015. La tecnologia micro-LED offre numerosi vantaggi rispetto agli OLED, tra cui una luminosità più elevata, una riproduzione dei colori più naturale e una maggiore efficienza energetica. Inoltre, non meno importante, i display micro-LED sono meno suscettibili rispetto agli OLED a problemi di burn-in.

Il passaggio al micro-LED per l’Apple Watch sarebbe parte di un più ampio piano di Apple per utilizzare display di produzione propria, invece di dipendere da partner come Samsung e LG. Discorso analogo ai processori e, in futuro, anche ai modem 5G e ai chip per connettività Bluetooth e Wi-Fi.