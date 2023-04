Android, sul Play Store è tutto gratis con app e giochi a pagamento a 0 euro

L’obiettivo del mondo Android è ancora una volta quello di sorprendere, magari concedendo al pubblico la possibilità di rapportarsi ad un determinato tipo di contenuti. Quelli a pagamento infatti predispongono più funzionalità al loro interno, oltre che quella apparenza premium di cui tutti vogliono godere quando si servono di un determinato applicativo o di un gioco.

Potrebbe essere quindi questa la volta buona per approfittare, ma bisogna fare presto visto che la promozione all’interno del Play Store potrebbe scadere improvvisamente. Proprio per questo motivo in basso ci sono tutte le indicazioni in merito ai titoli e soprattutto a come poterli scaricare rapidamente e gratis.

Android sul Play Store vede i suoi utenti felici: sono arrivati tanti titoli a pagamento da scaricare gratuitamente

E’ stata lanciata una nuova iniziativa che vede tantissime applicazioni e altrettanti giochi diventare improvvisamente gratis. Si tratta ovviamente di titoli a pagamento del Play Store, i quali non avranno prezzo per qualche giorno a partire da oggi. Gli utenti Android dunque non devono fare altro che scegliere quale dei titoli in lista scaricare, cliccando sui link.

Si aprirà direttamente il Play Store, dal quale sarà molto semplice scaricare ogni gioco o applicazione. Ovviamente ricordiamo che scaricando gratis un contenuto adesso, questo sarà per sempre privo di prezzo su qualsiasi altro dispositivo di cui l’utente si servirà in futuro. Ecco la lista: