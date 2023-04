Android Auto, in futuro sarà completamente diverso

Personalizzazione estrema grazie all'open source, Android Auto non sarà mai più come prima in futuro.

Il futuro di Android Auto, come di Apple CarPlay, sarà sicuramente più roseo per tutti gli utenti, infatti sono in atto importanti cambiamenti che potrebbero migliorare notevolmente la vita e le ore che ogni consumatore trascorre sulla propria vettura.

Fino a poco tempo fa, tutti gli utenti potevano fruire dell’esperienza dei software di infotainment, senza differenze particolari, ciò sta a significare che tecnicamente le interfacce e le funzioni raggiungibili erano uguali, indipendentemente dalla vettura di cui si era in possesso.

Android Auto, come cambierà in futuro

Per cercare di rendere la vita più semplice ai produttori, desiderosi di modificare compiutamente il software, rendendo l’esperienza vissuta completamente personalizzata ed unica nel proprio genere, le aziende hanno deciso di rendere il codice sorgente open source, offrendo così ai produttori delle vetture la possibilità di mettere fisicamente mano allo stesso, apportando importanti cambiamenti.

D’ora in avanti potremo trovare differenze notevoli in relazione al marchio al brand della vettura stessa, ad esempio su Volkswagen potrete accedere all’assistente vocale di Google, oltre che vedere integrati nella medesima interfaccia anche i comandi dell’aria condizionata, della ventilazione o più semplicemente del riscaldamento. Tante piccole migliorie che a prima vista potrebbero avere poco significato, ma che alla lunga diventeranno fondamentali per riuscire a differenziare al massimo i modelli in commercio, portando il consumatore finale a sceglierne uno piuttosto che l’altro, anche sulla base dell’esperienza che potranno effettivamente offrire. Il futuro per Android Auto e Apple CarPlay non potrebbe essere più roseo.