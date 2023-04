WhatsApp, l’incredibile trucco segreto che vi cambierà la vita

Dopo aver consacrato ancora una volta WhatsApp come leader assoluta nel mondo delle applicazioni di messaggistica, ci sono alcuni approfondimenti da fare.

La nota piattaforma è stata infatti in grado ultimamente di dare sfogo a tutto quello a cui stava pensando da tempo. Gli sviluppatori avevano creato un piano di nuovi aggiornamenti pronti ad impattare all’interno dell’applicazione, la quale ne avrebbe risentito in maniera positiva. Effettivamente è stato proprio così, con gli utenti che hanno accolto di buon grado tutte le novità che sono state apportate.

Da ormai diversi giorni si discute di nuove funzionalità in arrivo, con l’ultima grande opportunità concessa proprio l’ultimo 25 aprile. Mark Zuckerberg ha comunicato infatti ufficialmente la possibilità di poter utilizzare fino a quattro dispositivi in contemporanea. Chiaramente questa possibilità è un grande vantaggio visto che non bisognerà disconnettere il dispositivo primario per far funzionare il proprio account WhatsApp sugli altri tre. Ci sono però delle funzionalità segrete che tutti dovrebbero conoscere in merito a questo mondo, una delle quali davvero semplice da usare.

WhatsApp: con una funzionalità segreta potrete adoperare alcuni trucchi utilissimi

Avete paura di non poter recuperare più le conversazioni del passato con alcuni utenti? Una volta asserito che il vostro backup contiene quel momento in particolare, sarà un gioco da ragazzi cercarlo in maniera precisa. Dovrete solo cliccare sul nome della persona per poi scegliere il tasto “cerca“.

Verrà fuori un calendario dettagliato, dove potrete cercare tutto. Premendo poi sull’icona WhatsApp, si apriranno dei comandi rapidi utili per cercare video, foto, audio, link e molto altro ancora. Siamo certi che la maggior parte di quelli che stanno leggendo non erano a conoscenza di tutto questo.