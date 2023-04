Volete aprire più account in contemporanea su WhatsApp ma non sapete come fare? vi proponiamo un piccolo trucchetto che vi aiuterà sicuramente in questa operazione, non richiede alcun software aggiunto, né applicazione di terze parti.

Molto spesso ci imbattiamo in utenti che vorrebbero poter sfruttare tutti gli account sulla stessa applicazione di WhatsApp, questo di base non è possibile, a meno che non si abbia attivo un abbonamento WhatsApp Business. Se volete risparmiare al massimo, e godere ugualmente delle medesime funzioni, potete seguire questi piccoli passi.

WhatsApp, solo oggi potete sfruttare questo trucco

Una soluzione molto utilizzata dagli utenti consiste nell’aprire WhatsApp tramite il proprio browser, in questo modo il cliente può effettivamente collegare il singolo account al software di navigazione in oggetto, ma nessuno gli vieta di aprirne un altro, per collegarsi ad uno differente. In altre parole, se sul vostro dispositivo siete soliti utilizzare Chrome, vi basterà ad esempio avviare Safari per poter navigare e chattare con un account differente dal precedente, senza costi aggiuntivi o software di terze parti.

Volendo invece godere dello stesso browser, la soluzione potrebbe semplicemente essere quella di avviare la modalità in Incognito, in questo modo il client non riconoscerebbe lo stesso utente collegato, di conseguenza permetterebbe di collegarsi a più account, ma senza mai cambiare dispositivo nel vero senso della parola. Piccoli trucchetti che possono tornare sicuramente utili a tutti.